Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

03.03.2022 17:18
Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 01-28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 49 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 01- 28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 49 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından işlem yapılan toplam 142 olayda 198 şahıs yakalandı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 5'i adli kontrol neticesi serbest kalırken, 38'i de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 39 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 bin 952 adet uyarıcı hap, 4 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 6 adet tabanca, 6 adet tüfek, 35 adet dolu fişek ve 14 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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