Kayseri'de uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis ile 20 bin TL para cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis ile 20 bin TL para cezası

16.10.2020 17:08
Kayseri'de uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis ile 20 bin TL para cezası, System.String[]

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Burhanettin B., 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Burhanettin B., 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Polis ekipleri, geçen yıl 25 Aralık günü, I.T. ve M.A.'nın uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde toplam 688 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, ifadelerinde uyuşturucuyu Burhanettin B.'den aldıklarını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Burhanettin B., tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan Burhanettin B., bugünkü karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Burhanettin B. son savunmasında, "Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Masumum. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Burhanettin B.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırdı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis ile 20 bin TL para cezası - Son Dakika

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