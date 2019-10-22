Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine 'Koçbaşılı' şafak operasyonu: 19 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine 'Koçbaşılı' şafak operasyonu: 19 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine 'Koçbaşılı' şafak operasyonu: 19 gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de 48 ekip ve 2 narkotik arama köpeğinin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine 'Koçbaşılı' şafak operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de 48 ekip ve 2 narkotik arama köpeğinin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 19 kişi yakalanırken, kapıları koçbaşı ile kıran ekiplerin yaptığı aramalarda yastıklarda ve kapı pervazlarında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; N.M.K, D.Ü., V.D., M.B., İ.A., E.Ç., O.M., G.P., İ.D., S.K., C.Ç., M.T., S.B. ve M.T. isimli şahıslar ve adresleri tespit edildi. Sabahın ilk ışıklarında harekete geçen polis ekipleri, 48 ekip ve 2 adet narkotik arama köpeği ile birlikte eş zamanlı olarak 14 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 19 kişi yakalandı. Kapıların koçbaşı ile kırılıp arama yapılan evlerde, 50 fişek halinde satışa hazır 19 gram metamfetamin, 2 parça halinde 15 gram esrar, 10 adet alüminyum rulo folyo, 16 adet paketlemek için özel kesilmiş alüminyum folyo, 2 adet extacy hap, çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 20 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabir edilen tabanca, 1 adet havalı tabir edilen tabanca, 2 adet tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.


Yakalanan 19 şahıstan 14 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, E.Ç.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranmasından dolayı mahkemeye çıkarıldı. 4 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, C.Ç. ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında
Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Olay yerindeki manzara, ekipleri şaşkına uğrattı: Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Tartıştığı üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 11:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine 'Koçbaşılı' şafak operasyonu: 19 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]