Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

6 saat önce

KAYSERİ'de, Doğu illerinden uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 282 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de, Doğu illerinden uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 282 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüpheliler F.Y. ve Y.A., ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 282 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeleri sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kayseri, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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