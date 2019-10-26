Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Yerel Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltıKAYSERİ - Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, bugün saat 06.00 itibariyle Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesinde yapıldı. Uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon, 10 adrese eş zamanlı olarak 30 ekip, 2 özel harekat timi, 20 çevik kuvvet, 2 adet narkotik arama köpeği ve 1 adet drone ile gerçekleşti. Operasyonun sonucunda N.E, D.M, Ç.E, C.E, S.E, N.E isimli 2 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınarak, şahısların ev ve üst aramalarında 130 gram bonzai, 1 parça halinde esrar maddesi, 1 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu paketleme amacıyla kullanılan folyo ve 11 adet yasaklı reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan 3 şahısa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ç.E., N.E., ve N.E. isimli 3 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı
Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı! Çakar yasağının başlamasına sayılı günler kala sanayilerde uzun kuyruklar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]