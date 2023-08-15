Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerinin Aracı Takla Attı: 25 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerinin Aracı Takla Attı: 25 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 15.08.2023 17:37

Kayseri'de polisten kaçan uyuşturucu tacirlerinin aracı takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada 25 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu tacirlerinin aracı kovalamaca sırasında takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken otomobilde 25 milyon TL değerinde uyuşturucu madde bulundu.

Polisten kaçan uyuşturucu tacirlerinin aracı takla attı, 25 Milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İSTİHBARATI ALAN NARKOTİK POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi.

Polisten kaçan uyuşturucu tacirlerinin aracı takla attı, 25 Milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

25 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Polisten kaçan uyuşturucu tacirlerinin aracı takla attı, 25 Milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA
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Narkotik, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerinin Aracı Takla Attı: 25 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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