Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12.5 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de otomobilinde uyuşturucu ile yakalanan Ö.Ö. (20), uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl 25 Haziran'da Kocasinan ilçesinde şüpheli bir otomobile yaptığı operasyonda 6.10 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ö.Ö., hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren sanık Ö.Ö., "Kesinlikle ticaretini yapmadım. Uyuşturucular bana ait değil. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, Ö.Ö.'yü, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası, Ö.Ö., polis ekiplerince cezaevine götürüldü.