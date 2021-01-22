Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık S.D'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Sanık S.D, uyuşturucu madde satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Kayseri 'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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