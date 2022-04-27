Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

27.04.2022 16:34
Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık S.Ş, tutuksuz yargılanan M.Ş. ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, Talas ilçesinde şüphelenip kimliklerini sordukları sanıklardan S.Ş'nin üzerinden kimlik çıkmadığını, kaçmaya çalışırken çıkarıp attığı ceketinin cebinden de uyuşturucu madde çıktığını anlattı.

Sanık S.Ş. savunmasında, suçlamaları reddederek, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgisi olmadığını öne sürdü.

Diğer sanık M.Ş. de uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ş'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Heyet, diğer sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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