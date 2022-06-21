Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

21.06.2022 14:07
Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık M.İ. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullandığı için pişman olduğunu öne sürerek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Sanığın annesi, polisin el koyduğu düdüklü tenceresini istedi

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi H.İ, oğlunun uyuşturucu satmadığını iddia etti.

Polisin evde yaptığı aramada, içinde bir miktar para bulunan düdüklü tencereye de el koyduğunu belirten tanık, tencerenin iadesini istedi. Mahkeme başkanı, düdüklü tencerenin kadına iade edilmesi talimatı verdi.

Heyet, sanık M.İ'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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