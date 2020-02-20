Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 3 yıl, diğerine ise 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 3 yıl, diğerine ise 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Kemal O. ve tutuksuz sanık İsmail K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Kemal O. ifadesinde, böyle bir olayın içinde olduğu için pişman olduğunu söyledi.

Sanık İsmail K. ise uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını savunarak, beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Kemal O'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Heyet, sanık İsmail K'ya da "uyuşturucu kullanmak" suçundan 3 yıl hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:12 Kaynak: AA
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