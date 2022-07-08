Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 170 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 170 kişi yakalandı

08.07.2022 12:50
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 170 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 170 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 170 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirtilen dönem içerisinde yapılan operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından toplam 98 olayda 170 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 31'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 67 şahıs da ekiplerce yakalandı. Bu şahıslardan ise 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca; yapılan operasyonlarda; 2 kilo 201 gram metamfetamin, 2 kilo 327 gram sentetik kannobinoid, 1 kilo 263 gram esrar, 81,15 gram eroin, 87 adet uyarıcı Hap, 356 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 12 adet tabanca, 3 adet tüfek, 122 adet dolu fişek, 16 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 170 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 170 kişi yakalandı - Son Dakika
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