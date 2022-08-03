Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

03.08.2022 12:45
Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık R.D. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan R.D., uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek tahliyesini beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada tutuklu sanık R.D.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 666 TL idari para cezası verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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