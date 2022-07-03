Evde yapılan aramada, 600 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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