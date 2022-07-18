Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.G. ve Ö.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Y.G. ve Ö.D. gözaltına alındı, 4 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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