Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

18.07.2022 13:46
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.G. ve Ö.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Y.G. ve Ö.D. gözaltına alındı, 4 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 13:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement