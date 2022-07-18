Bu kapsamda çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.