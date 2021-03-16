Kayseri'de düzenlen operasyonda, 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getireceklerini tespit ettikleri R.K. ve oğlu M.K'nin bulunduğu otomobili Felahiye ilçesi girişinde durdurmak istedi.
Otomobille polis aracına çarparak kaçan baba ve oğlu, bir süre ilerledikten sonra araçtan inip yaya kaçmak isterken tarlada yakalandı.
Ekipler, zanlıların kaçarken etrafa attığı 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucu ve 5,20 gram esrar buldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba oğul yakalandı - Son Dakika