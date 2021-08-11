Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan amca ile yeğene hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan amca 18 yıl 4 ay, yeğeni ise 17 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar H.S. ve yeğeni M.S. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, 2 sanığın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.S, savunmasında, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Yaparsam istediğiniz cezayı verin. Maddi kazancımız olmadı. Bu işi elimize, yüzümüze bulaştırdık, pişmanım." dedi.

M.S. de adının böyle bir suça karıştığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, H.S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 4 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezası, M.S'ye ise aynı suçtan 17 yıl 2 ay hapis ve 37 bin lira adli para cezası verdi.

Develi ilçesinde 7 Nisan'da polisin fiziki takibi sonucu 60 gram bonzai ile yakalanan 2 zanlı tutuklanmıştı.