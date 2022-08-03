Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

03.08.2022 13:07
Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık R.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, polis tarafından ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve eroin maddelerinin kendisine ait olduğunu, bunları satmadığını, kullandığını öne sürdü.

Pişman olduğunu ifade eden sanık, ailesinin bu süreçte mağdur olduğunu savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşmada dinlenen 2 tanıktan biri, uyuşturucu maddeyi sanıktan aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık R.D'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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