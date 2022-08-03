Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık R.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, polis tarafından ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve eroin maddelerinin kendisine ait olduğunu, bunları satmadığını, kullandığını öne sürdü.

Pişman olduğunu ifade eden sanık, ailesinin bu süreçte mağdur olduğunu savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşmada dinlenen 2 tanıktan biri, uyuşturucu maddeyi sanıktan aldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık R.D'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.