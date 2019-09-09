Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucudan 22 kişiye işlem yapıldı
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Kayseri'de uyuşturucudan 22 kişiye işlem yapıldı

23 dakika önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 22 kişiye uyuşturucudan işlem yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucudan 22 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 22 kişiye uyuşturucudan işlem yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; E.B., V.K., O.T., R.Y., H.A., H.K., İ.B., M.G., S.Ş., A.K., E.Ş., E.K., B.Ü., E.K., G.D., A.A., M.Ç., E.C., M.E.C., R.C., A.A. ve M.K. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 2 parça halinde toplamda 1.12 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 12 parça halinde toplamda 1254.91 gram Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplamda 3.95 gram Esrar maddesi, 2 parça halinde toplamda 1.92 gram Eroin maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


Yakalanan 15 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, 7 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
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