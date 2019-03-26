Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

Kayseri'de Uyuşturucuya 2 Tutuklama

1 saat önce

KAYSERİ'de, otomobilde 47,5 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de Uyuşturucuya 2 Tutuklama, System.String[]
KAYSERİ'de, otomobilde 47,5 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'dan kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil, Kayseri girişinde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Jack' ile yapılan aramada, 47,5 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan 'Urfalı İbo' lakaplı İbrahim Y. ve Esat G. gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

Narkotik, Kayseri, Güncel
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