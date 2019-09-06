Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucuya 3 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucuya 3 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucuya 3 gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil, kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada aracın motor bölümüne gizlenmiş 2 poşet içinde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki, akraba oldukları belirlenen Ş.Ç., Y.Ç. ve N.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
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