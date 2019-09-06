Kayseri'de uyuşturucuya 3 gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul
'dan Kayseri
'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil, kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada aracın motor bölümüne gizlenmiş 2 poşet içinde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki, akraba oldukları belirlenen Ş.Ç., Y.Ç. ve N.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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