Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucuya 3 Tutuklama

Kayseri'de Uyuşturucuya 3 Tutuklama

53 dakika önce

KAYSERİ'de polis tarafından yapılan aramada yolcu otobüsünde valiz içinde 985 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri'de Uyuşturucuya 3 Tutuklama, System.String[]
KAYSERİ'de polis tarafından yapılan aramada yolcu otobüsünde valiz içinde 985 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'ye otobüsle uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste, narkotik köpaği 'Jack' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bagajda valiz içinde piyasa değeri 350 bin TL olduğu öğrenilen 985 gram metamfetamin ele geçirildi. Valiz sahibi olan ve 700 lira karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen Veli C. ile uyuşturucuyu teslim alacağı iddia edilen S.P. (50) ve M.K. (38) gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucunun nakledilmesi' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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