Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele

Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele

57 dakika önce

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonlarda İ.Ç. (24), F.A. (31), B.K. (29), M.Y. (25), S.Ö. (39), S.K. (30), H.M.G. (30), H.M. (41), M.S. (57) ve A.E. (30) yakalandı.

Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel
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