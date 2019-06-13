Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele
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Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

7 saat önce

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ve bin 20 kenevir tohumu ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ve bin 20 kenevir tohumu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Kayadibi Mahallesi'nde bulunan şüpheli S.Y'ye ait evde yaptıkları aramada 215 gram kubar esrar ve bin 20 adet kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli S.Y. gözaltına alındı.
Jandarma tarafından, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:06 Kaynak: AA
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