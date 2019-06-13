Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele
7 saat önce
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ve bin 20 kenevir tohumu ele geçirildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:06 Kaynak: AA
'nin Yeşilhisar
ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ve bin 20 kenevir tohumu ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Kayadibi Mahallesi'nde bulunan şüpheli S.Y'ye ait evde yaptıkları aramada 215 gram kubar esrar ve bin 20 adet kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli S.Y. gözaltına alındı.
Jandarma tarafından, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edileceği bildirildi.
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