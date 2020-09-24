Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Kayseri'de "uyuşturucu ile mücadele" konusunda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanında kurduğu stantlarla vatandaşları uyuşturucu madde kullanımına karşı bilgilendirdi.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinin bilgilendirdiği bazı vatandaşlar, uyuşturucu madde satanları görmeleri halinde ihbarda bulunacaklarını ifade etti.

Öte yandan etkinlikte, narkotik dedektör köpeği "Asena" da polislere eşlik etti.