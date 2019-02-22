Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucuyu Otomobilden Atıp Kaçtılar

Kayseri'de Uyuşturucuyu Otomobilden Atıp Kaçtılar

55 dakika önce

KAYSERİ'de polis, otomobil içinde uyuşturucu pazarlığı yapan şüphelilere baskın düzenledi.

Kayseri'de Uyuşturucuyu Otomobilden Atıp Kaçtılar, System.String[]
KAYSERİ'de polis, otomobil içinde uyuşturucu pazarlığı yapan şüphelilere baskın düzenledi. Şüpheliler, 20 gram metamfetamini otomobilden atıp kaçarak izlerini kaybettirdi.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi Ayancık Caddesi'nde otomobil içinde uyuşturucu pazarlığı yaptığı iddia edilen şüphelilere baskın yaptı. Polisin geldiğini gören 55 AIE 26 plakalı otomobil içindeki şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Kaçarken pencereden parlak bir cisim atan şüpheliler, ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Polis, atılan paketin içinde 20 gram metamfetamin olduğunu belirledi. Uyuşturucuya el konulurken, şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:57 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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