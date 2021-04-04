Kayseri'de uzaklaştırma kararı olan ve bıçakla kendini yaralamakla tehdit eden kocayı, polis ikna etti - Son Dakika

Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edilen eşi ile tartışan ve kendini bıçakla yaralamakla tehdit eden adam, polis ekiplerince ikna edildi.
İddiaya göre, A.A. uzaklaştırma kararı aldıran karısı F.A. ile konuşmak için merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki ikametine gitti.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çiftin arasında çıkan tartışmayı duyan komşuları durumu polise bildirdi.
Evden çıkan A.A, polis ekiplerini görünce elindeki bıçakla kendini yaralamak istedi.
Polis ekipleri tarafından ikna edilen A.A, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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