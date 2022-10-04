Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı polis ekiplerince, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde durumundan şüphelenilen kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
Polis ekibi, arandığı belirlenen R.H'nin üst aramasında ise alüminyum folyoya sarılı 3,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
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