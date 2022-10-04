Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

04.10.2022 20:06
Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı polis ekiplerince, gözaltına alındı.

Kayseri'de üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı polis ekiplerince, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde durumundan şüphelenilen kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Polis ekibi, arandığı belirlenen R.H'nin üst aramasında ise alüminyum folyoya sarılı 3,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 02:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement