Kayseri'de üzerine bahçe kapısı düşen çocuk öldü - Son Dakika

Kayseri'de üzerine bahçenin sürgülü demir kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde sürgülü demir bahçe kapısıyla oynayan Abdullah Cebrail Erbay (7), devrilen kapının altında kaldı.
Erbay'ın üzerine kapının düştüğünü gören ailesi ve komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Erbay, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken ailenin İstanbul'da kaldığı, yaz tatili için memleketlerine geldikleri öğrenildi.