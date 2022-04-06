Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü - Son Dakika
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Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü

06.04.2022 14:47
Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü

Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bir firmada çekiciyle sabitlemeye çalıştıkları beton blok üzerindeki işçi H.M.A, yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Bu sırada beton blok H.M.A. ve yanındaki C.A'nın üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, H.M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı C.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Kayseri, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de üzerine beton blok düşen 2 kişiden biri öldü - Son Dakika


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