Kayseri'de uzun namlulu silahla mezarlıkta gezen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de uzun namlulu silahla mezarlıkta gezen 2 kişi gözaltına alındı
01.01.2021 22:09
Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta silahla yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta silahla yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde iki kişinin uzun namlulu silahla gezdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Mezarlık içerisinde arama yapan ekipler Y.S. (15) ile B.Ç'yi (15) gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler tehdit edildikleri için silah taşıdıklarını iddia etti.
İki şüpheli emniyete götürülürken, tüfeklere el konuldu.
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