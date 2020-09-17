Kayseri Valisi Günaydın'dan vatandaşlara uyarı: "Lütfen filyasyon ekiplerine temaslı sayısını doğru... - Son Dakika

Kayseri Valisi Günaydın'dan vatandaşlara uyarı: "Lütfen filyasyon ekiplerine temaslı sayısını doğru verin"

Kayseri'de vaka sayısının artmasının nedeni düğünler ve temaslı hastaların söylenmemesi

KAYSERİ - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerinden olan Kayseri'deki bayramdan sonra sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadan yapılan düğünler ile vatandaşların filyasyon ekibine temaslı hastaları doğru söylemediği Kayseri'de vaka sayılarının arttığını kaydetti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Burada hem vatandaşlar ile sohbet eden hem de dükkanlarda denetimlerde bulunan Vali Günaydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de şimdiye kadar karantinadan kaçan 4 kişinin KYK'nın yurtlarına yerleştirildiğini kaydeden Günaydın, "Şimdiye kadar KYK yurtlarına 4 tane pozitif vakayı yerleştirdik. Bizim bu konudaki denetimlerimiz çok yoğun. Günde yaklaşık 5-6 bin tane temaslı insanımızı evinde ziyaret ediyoruz. Bu temaslıların dışarı çıkmaması için emniyetimiz, jandarmamız ve muhtar arkadaşlarımız olağanüstü çaba gösteriyorlar. Kurumlarımızda da vaka oluyor. Emniyetimizde de, jandarmamızda da oluyor. Bunlarla ilgili tedbirleri en üst seviyede ilgili kurumlarımızın başındaki arkadaşlarımız aldı ve almaya da devam ediyor. İhtiyaçlarını da belediye başkanımız karşılıyor. Bizler şuana kadar bu süreci hep birlikte yürüttük. Bundan sonrada biraz daha çalışmayla ve gayretle önümüzdeki hafta çok daha güzel şeyler konuşuruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kentte Kurban Bayramı'ndan sonra maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmeden yapılan düğünler ile pozitif hastaların temaslı vatandaşları doğru söylemediği için son 1 ay içerisinde vaka sayısının arttığını kaydeden Vali Günaydın, "Tek bir nedene bağlı olmayan bu vaka artışlarının en riskli alanlarını arkadaşlarımız çalışarak tespit ediyorlar. Biz düğünlerle ilgili tedbirleri aldık. Tedbirleri o kadar sık uyguladık ki bazı düğünler buradan alınıp başka vilayetlere götürüldü. Cenazelerle ilgili tedbirlerimiz en üst seviyede alınıyor. Yaklaşık 1 aydır her pazara bir tane Pazar yöneticisi görevlendirdik. Orada emniyet ve belediyede görevli arkadaşlarımız var. Bizde sürekli kontrol ediyoruz ve oradaki eksiklikleri görmeye çalışıyoruz. Risk kaynağımızın en büyüklerinden bir tanesi maalesef Kurban Bayramından sonra yapılan yoğun düğünlerdi. Şuanda ortaya çıkan vaka artışı tablosunun en büyük nedeni Kurban Bayramı'ndan sonra yapılan düğünlerdir. Biliyorsunuz gurbetçilerimiz geldi. Burada düğünler yapılırken sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilmediği için bu düğünler, o hareketlilik ve aile içi hareketlilik maalesef önemli nedenlerden bir tanesi. Bizler çok güzel tabloları hep beraber yakaladık. Kayserililerin de desteği ile geçen aylarda tablomuz çok iyiydi ama maalesef son 1 ayda bu tablonun buraya gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de; bundan 1 ay önce bizim tespit ettiğimiz her bir pozitif vaka 7 tane temaslı ismi veriyordu. Maalesef son 1 aydır pozitif vaka olan vatandaşlarımızın verdiği temaslı sayısı sadece 3. Orada ismini vermediğiniz 4 tane temaslınız bu virüsü taşıdığınız takdirde bunun 3-4 gün boyunca vatandaşların ve akrabalarının arasında gezdiğini düşündüğünüz zaman bunun ne kadar büyük bir vaka artışında neden olacağını sanırım benim ifade etmeme gerek yok. Eğer bir pozitifi tespit etmediğiniz zaman 3-4 gün vatandaşın içinde gezmesini engelleyemezseniz maalesef bunun vaka artışlarına çok ciddi katkısı var. Bunun için özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen filyasyon ekiplerine temaslı sayısını doğru verin" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler hakkında bilgiler vererek, "Pandemi kurulunda bu kararları tartışırken Kayseri'mizin ekonomik ve sosyal boyutunu göz ardı etmeyerek nasıl olursa zarar vermeyerek bir karar alırızın kaygısı içerisinde oluyoruz. Aldığımız önlemlerin yeterince uygulanmadığı zaman sıkıntıların ve vaka sayısının arttığını görüyoruz" dedi.