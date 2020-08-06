Kayseri'de vali ve belediye başkanından 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika

KAYSERİ'de, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Vali Günaydın, "Bugünkü amacımız, vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız, farkındalık oluşturmak" dedi.

Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kayseri'de de ekipler sahaya indi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlere katıldı. Kazancılar Çarşısı, 27 Mayıs Caddesi ve Kapalı Çarşı gibi alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.

Vali Günaydın, "81 ilimizde eş zamanlı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da katılımı ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptık. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Bugünkü amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalıdır. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Düğün salonları yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunacağız. Hastanelerimizde kapasite sıkıntımız yok. Sokağa çıkma yasağı konuları hakkında bir çalışma yok" dedi.

Başkan Büyükkılıç ise vatandaşın hassasiyet içinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu, belediye olarak ilgili yetkililerin denetimleri aralıksız olarak sürdürdüğünü kaydetti.