Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri

Kayseri turizminin gelişmesi ve potansiyelinin arttırılması noktasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya mikrofonunu açık unutan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasındaki diyalog damga vurdu.

TURİZM İŞLETMECİSİ SIKINTISINI ANLATTI

Toplantıda uzun yıllardır turizm işletmecisi olduğunu ifade eden bir kadın Özhaseki ve Büyükkılıç'a "Geçen sezon özellikle sıkıntıda kaldığımız bir konu var. Hacılar yolu istikametinde bir hava akımı nedeniyle yol kapanıyor ve ister istemez gelen ve dönüş yapan misafirler yolu kullanamıyor ve mağdur oluyorlar. Bu da bizi üzüyor ve elimizden herhangi bir şey gelmiyor. Bununla ilgili ne yapılabilir, nasıl bir çözüm üretilebilir?" şeklinde bir soru yöneltti.

ARALARINDAKİ DİYALOĞU TÜM SALON DUYDU

Kadının konuşmasına devam ettiği esnada Özhaseki, yanında oturan Büyükkılıç'a doğru eğilerek "Hamdi yok dedi. Bir şey deme, bir şey deme" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç da Özhaseki'nin bu sözlerine "He de geç gitsin" karşılığını verdi. Mikrofonun açık unutulduğu anlarda ikili arasındaki bu diyalog salondaki herkes tarafından duyuldu.