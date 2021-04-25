Kayseri'de Van Kedisi Koruma Derneği kuruldu - Son Dakika

Kayseri'de, Van kedisinin saf ırkının korunması için Van Kedisi Koruma Derneği (VKKD) kuruldu.

Doğal Hayatı Koruma Derneği Genel Başkanı Nuh Mehmet Yakuter, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yıllık hayali olan saf ırk Van kedilerini üretmeyi başardıklarını, bu kedilerin Türkiye'de ve dünyada eşi olmadığını belirtti.

2020 yılında Pekin Üniversitesinden Prof. Sung Peng'in bu ırkı araştırmak için Kayseri'ye geldiğini anımsatan Yakuter, "Peng, dünyada saf ırk Van kedisini araştırdığını, bulamadığını ve 20-30 yıl öncesinin saf ırk kedilerinin bizde olduğunu beyan etti. Bunun üzerine bu derneği kurma kararı aldık ve kuruluşu tamamladık. Ülkemize ait saf ırkların korunmasını ve bu nadir türün üretilerek neslinin yok olmasını önlemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.