Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı - Son Dakika
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Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

20.08.2022 16:01
Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

Kayseri'de vatandaşı telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 910 bin TL dolandıran şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de vatandaşı telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 910 bin TL dolandıran şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte yaşayan 2 ayrı vatandaşı telefonla arayan şahıslar; kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıktan sonra terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını anlattı. Vatandaşları inandıran dolandırıcılar; toplamda 910 bin TL değerindeki altın ve dövizlerini poşet içerisinde telefonla yönlendirip kendi belirledikleri yerlere bıraktırarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarın ardından çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri; olayların aydınlatılmasına yönelik 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntü inceledi. Şüphelinin V.C. (22) olduğunu belirleyen ekipler; Mersin'de operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.C., işlemler için Kayseri'ye getirildi.

İşlemleri tamamlanan V.C., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı - Son Dakika
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