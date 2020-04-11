Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu - Son Dakika

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Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu
1 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Kayseri'de başlayan yasak kapsamında mahalle ve sokaklarda araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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