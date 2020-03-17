Kayseri'de vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı - Son Dakika

Kayseri'de vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

7 saat önce

Son günlerde Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında, toplu halde namaz kılınmaması uyarısına Kayserili vatandaşlar duyarlı yaklaştı.

Kayseri'de vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı, System.String[]

Son günlerde Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında, toplu halde namaz kılınmaması uyarısına Kayserili vatandaşlar duyarlı yaklaştı.


Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın toplu alanlarda bulunmama uyarılarına Diyanet İşleri Başkanlığı da destek oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilere yapılan uyarılarda, vakit ve Cuma namazlarının cemaat halinde kılınmaması ve bireysel olarak vatandaşların evde kılması gerektiği belirtildi. Uyarılardan habersiz olarak camiye gelen vatandaşlar, müezzinin namaz öncesinde durumu anlatmasının ardından, bundan sonra evlerinde namaz kılacaklarını söyleyerek namaz kılarken aralarına 1'er metre boşluk bırakarak ibadetlerini etti. Öğle namazından çıkan Mustafa Elbir, "Çarşıda işim vardı, geldim. Namaz kılınacak yer camidir. Camiye girdim. Bugünden sonra evimizde kılacağız" dedi.


Yine camiye namaz kılmaya gelen Ali Tayfur ise, "Allah vatanımızı, milletimizi bu hastalıktan bu beladan inşallah bir an önce kurtarır. Camilerde kılmak daha güzel daha etkileyicidir. Yasak ama insan yine de geliyor, duramıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı         
14:06
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:11:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]