Kayseri'de Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika
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Kayseri'de Vergi Haftası kutlamaları

6 saat önce

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Kayseri'de Vergi Haftası kutlamaları, System.String[]

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Vergi Haftası dolayısıyla bütün vergi teşkilatının, yöneticilerinin ve vatandaşların haftasını kutladı.

Günaydın, vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, vergilerin eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerinin yürütülmesi için kullanıldığını kaydetti.

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise Günaydın'a gerçekleştirdikleri çalışmalar ve vergi tahakkuku hakkında bilgiler verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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