Kayseri'de Verimlilik Koordinasyon Ofisi kuruluyor - Son Dakika
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Kayseri'de Verimlilik Koordinasyon Ofisi kuruluyor

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında Verimlilik Koordinasyon Ofisi kuruluyor.

Kayseri'de Verimlilik Koordinasyon Ofisi kuruluyor, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında Verimlilik Koordinasyon Ofisi kuruluyor.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte firmaların rekabet güçlerini artırmak için Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesinin de işbirliğinde geliştirilen "Verimlilik Koordinasyon Ofisi" güdümlü proje sözleşmesi, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci'nin katıldığı törende imzalandı.

İmza töreninde konuşan Büyüksimitci, proje ile Kayseri'nin öncü sektörlerinin destekleneceğini belirtti.

Büyüksimitci, proje kapsamında 50 firmada yapılacak yalın dönüşüm çalışmaları ile firmalarda seçilen alanlarda yüzde 25 verimlilik artışı hedeflendiğini kaydetti.

KTO Başkanı Gülsoy ise projenin en yakın tarihte uygulamaya konulacağını ve üyelerine danışmanlık hizmeti verileceğini aktardı.

Gülsoy, toplam 3,5 milyon lira bütçe ayrılan, ORAN Kalkınma Ajansı'nın da 2,6 milyon lira destek vereceği bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

ORAN'ın 2,6 milyon lira finansal desteği ile kurulacak Verimlilik Koordinasyon Ofisi'nde KAYSO ve KTO bünyesinde sürekli olarak istihdam edilecek iki uzman görev alacak.

Projeyle sanayicilerin üretim süreçlerini gözden geçirmeleri, yalın sürekli iyileştirme modeline göre dönüşümlerini sağlamalarının yolu açılacak.

Diğer taraftan kurulacak verimlilik koordinasyon ofisinin çalışanları projenin tamamlanmasından sonraki süreçte de yalın danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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