Son Dakika Haberleri: Kayseri'de veteriner hekimlerin darbedilmesi
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Kayseri'de veteriner hekimlerin darbedilmesi

1 saat önce

Toç-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, kentte bir veteriner hekim ve bir veteriner sağlık teknikerinin darbedilmesini kınadı.

Kayseri'de veteriner hekimlerin darbedilmesi, System.String[]

Toç-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, kentte bir veteriner hekim ve bir veteriner sağlık teknikerinin darbedilmesini kınadı.

Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Kuzkale, bir veteriner hekim ve bir veteriner sağlık teknikerinin görev dönüşü yemek yedikleri mekanda hayvancılık işletmesi sahibi birkaç kişi tarafından sözlü, küfürlü ve fiili saldırıya uğradığını söyledi.

Konunun ve içeriğinin her ne olursa olsun karar verici mercilerin idare ve yargı olduğuna dikkat çeken Kuzkale, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla kimse kendini idarenin veya yargının yerine koyarak hüküm veremez. Göreviyle alakalı bir konudan dolayı kimse memuru darbedemez. Bu saldırılar ilk değil, daha önce de bazı şehirlerde meslektaşlarımız bu tür saldırılara maruz kaldı. Aralarında yaralananlar ve hatta hayatını kaybedenler oldu. Maalesef diğer kurumlarda olduğu gibi veteriner sağlık hizmetinde çalışan gıda denetiminde görev yapan arkadaşlarımıza da şiddet uygulanmaktadır. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirterek, yaşanan bu olayı kınıyoruz. Bu hizmet kolumuzun en büyük ve yetkili sendikası olarak hizmet kolumuzda çalışan tüm personelimizin haklarının koruması konusunda her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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