Kayseri'de villalardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de villalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinin Barsama, Gömeç ve Güneşli bölgelerindeki villalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlıları M.B. ve V.Y. gözaltına alındı.

8 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlıların oturdukları yerlerde, çalıntı olduğu değerlendirilen av tüfeği, matkap, hilti, kaynak makinesi, jeneratör ve televizyon gibi malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.