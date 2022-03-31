Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

31.03.2022 09:47
Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taşyünü yüklü tır, virajı alamayınca devrildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taşyünü yüklü tır, virajı alamayınca devrildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elagöz Mahallesi Kuzey Çevreyolunda meydana gelen kazada E.E. idaresindeki 23 K 0461 plakalı taşyünü yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi
Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi
Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi
Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi
Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

YORUMLAR
500
Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı
09:46 Hem Putin ile hem Zelenski ile görüşen Abramovich, Ankara'da nasıl tedavi oldu? İşte enteresan trafiğin detayları
09:43 Taş ve sopalarla geldiler! Holiganlar Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırdı
09:37 Hollanda gazetesi Türk diplomasisine dikkat çekti: Ukrayna'da barış sağlanırsa, Erdoğan Nobel Barış Ödülü'nü hak eder
09:29 Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak
09:28 İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement