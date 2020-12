Kayseri'de viyadük korkuluklarını aşan kişi, intihara kalkıştı - Son Dakika

KAYSERİ'de, yarı çıplak halde viyadük korkuluklarını aşan Mutlu C. (38), intihara kalkıştı. Mutlu C. yaklaşık 1,5 saatte ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki viyadükte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mutlu C., yarı çıplak halde viyadük korkuluklarını aşarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mutlu C.'nin atlama ihtimaline karşı viyadükün altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri de Mutlu C.'yi bulunduğu yerden indirmek için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabasının ardından Mutlu C. bulunduğu yerden indirildi. Ambulansa alınan Mutlu C., sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi'ne götürüldü.