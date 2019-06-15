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Kayseri'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran kadın öldü

1 saat önce

KAYSERİ'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran Ayşe Kavun (67), 5 gün sonra baş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran kadın öldü, System.String[]
KAYSERİ'de vücuduna yapışan keneyi çıkaran Ayşe Kavun (67), 5 gün sonra baş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Sarız ilçesine bağlı Mollahüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Kavun, tarlada çalıştığı sırada göğsünde yanma olduğunu fark etti. Kontrol eden Kavun, göğsüne kene yapıştığını gördü. Keneyi koparıp atan Kavun, durumu önemseyip, hastaneye gitmedi. Kavun, 5 gün sonra baş ve boğaz ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kavun'a, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kavun, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayşe Kavun, dün Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Sarız, Kayseri, Güncel
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