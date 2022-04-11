Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor - Son Dakika
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Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

11.04.2022 15:16

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor Yaban hayatı fotokapana yansıdıKAYSERİ Kayseri'de yaban hayatı farklı noktalara yerleştirilen 26 fotokapan ile kontrol altında tutulurken, bazı yaban hayvanları da fotokapanlara yansıdı.

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

Yaban hayatı fotokapana yansıdı

KAYSERİ Kayseri'de yaban hayatı farklı noktalara yerleştirilen 26 fotokapan ile kontrol altında tutulurken, bazı yaban hayvanları da fotokapanlara yansıdı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban hayatını kontrol altında tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aladağlar Milli Parkı, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Ramsar Alan ve Yahyalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da aralarında bulunduğu bölgelere konulan toplam 26 fotokapan ile yaban hayatı kayıt altına alınıyor.

Fotokapanların varlığının yasa dışı avcılar içinde caydırıcı bir güç olduğunu kaydeden Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar; "Korunan alanlarımızın birçok noktasında fotokapan kullanıyoruz. Bu sayede yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor, türlerin yayılış ve popülasyon yoğunluklarını ölçüp yıllara göre mukayese edebiliyoruz. Ayrıca fotokapanların varlığı yasa dışı avcılar içinde caydırıcı bir güç oluşturmaktadır. Aladağlar Milli Parkı, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Ramsar Alan ve Yahyalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası gibi çeşitli noktalarda toplamda 26 adet fotokapanımız bulunmaktadır. Kurt, tilki, domuz, keklik, vaşak ve yaban keçileri çok sık karşılaştığımız türlerdir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor
Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor
Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapan, Kayseri, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor - Son Dakika
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