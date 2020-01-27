Kayseri'de yaban hayatına tam destek - Son Dakika
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Kayseri'de yaban hayatına tam destek

6 saat önce

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla devam eden yemleme çalışmaları Pınarbaşı ilçesinde İlçe Av Komisyon üyelerinin katılım ile devam etti.

Kayseri'de yaban hayatına tam destek, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla devam eden yemleme çalışmaları Pınarbaşı ilçesinde İlçe Av Komisyon üyelerinin katılım ile devam etti.


2020 - 2021 dönemi İlçe Av Komisyon toplantısı Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Kayseri Şube Müdürü Harun Dindar, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Gürbüz, Pınarbaşı Orman İşletme Şefliği, Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneği katılımıyla yapıldı.


Komisyon toplantısının ardından, komisyon üyelerinin de katılımıyla, Pınarbaşı ilçesinin münferit noktalarına 600 kilo tavuk ve 150 kilo çeşitli sebze türleri ve 200 kilo buğday yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına bırakıldı. - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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