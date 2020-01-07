Kayseri'de yaban hayatına yem desteği - Son Dakika
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Kayseri'de yaban hayatına yem desteği

6 saat önce

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Yahyalı ilçesinde yemleme çalışması yaptı.

Kayseri'de yaban hayatına yem desteği, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Yahyalı ilçesinde yemleme çalışması yaptı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmaları devam ediyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Yahyalı ilçesinde belirli alanlara 200 kilogram yem bırakıldı.

Ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yemlemenin devam edeceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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