Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza - Son Dakika
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Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza

04.04.2022 17:44
Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğada yakaladığı yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza uygulandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğada yakaladığı yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin doğada yakaladığı yaban hayvanlarını evinde beslediği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 11 yeşilbaş ördek ve 8 angut kuşuna el koydu.

Ev sahibine 3 bini idari, 17 bini tazminat olmak üzere 20 bin lira ceza kesildi.

El konulan hayvanlar, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza
Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza - Son Dakika
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