Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi - Son Dakika

Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi.

Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi, System.String[]

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yahyalı ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçiler, yavruları ile görüldü. Yaban keçilerinin dağda yavruları ile hareketleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yaban keçisi sayısında artış yaşandığı belirtilerek, "7 bin 567 hektarlık alanda 2003 yılında yapılan sayımlarda sayıları sadece 24 olan yaban keçileri kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, yönetim ve gelişim planlarının yapılması, alandaki denetimlerin ciddi oranda artması ve nihayetinde 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde son yapılan 2019 yılı sayımlarında yaban keçisi nüfusu bin 228 olarak belirlenmiştir. Yaban keçilerinin sayılarındaki artış her geçen yıl büyüyerek devam etmekte olup alandaki kontrol ve denetimler aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yahyalı, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi - Son Dakika
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